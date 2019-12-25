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Подросток пострадал в ДТП с лосем на трассе "Кола"
Сегодня, 11:28
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Подросток пострадал в ДТП с лосем на трассе "Кола"

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Животное неожиданно выбежало на проезжую часть.

В ночь на 16 августа на трассе "Кола" произошла серьезная авария, в которой пострадал 15-летний подросток. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По данным источника, около 2:55 ночи на 144-м километре трассы автомобиль Subaru сбил лося. Животное неожиданно выбежало на проезжую часть.

В результате ДТП ушибы лица и головы получил 15-летний юноша. Что случилось с лосем, не сообщается.

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Фото: pexels.com

Теги: авария, лось
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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