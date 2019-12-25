Суд отправил под арест побивших сотрудника ФСБ мужчин

Компания отказалась выполнять требования оперуполномоченного.

Дзержинский районный суд Петербурга распорядился арестовать Сергея Кононка, Антона Клюгу и Ивана Гончарова, подозреваемых в применении насилия в отношении представителя власти, сообщила объединенная пресс-служба судов города 11 февраля.

Как выяснилось, трое мужчин в компании с неким Зиминым в январе этого года побили сотрудника ФСБ, который потребовал прекратить нарушение общественного порядка. Банда находилась у дома №28 по Шпалерной улице в период с половины восьмого утра до 11 утра. Оперуполномоченного били в грудь и хватали за одежду. Более того, в комнате оформления ДТП городского ГИБДД мужчины оскорбили сотрудника в грубой нецензурной форме.

Под арестом злоумышленники пробудут до 20 марта.

Ранее в Петербурге арестовали политолога, обманувшего экс-ректора СПбГАУ.

Фото: Piter.TV