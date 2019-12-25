Суд отменил разрешение на строительство дворца бракосочетания у Таллинской улицы

Суд удовлетворил сразу три иска.

Санкт-Петербургский городской суд отменил разрешение на строительство "Невского дворца бракосочетаний" на Таллинской улице, которое выдали предыдущие инстанции. Об этом сообщил истец Шапчиц 5-го октября на своей странице в "ВКонтакте".

Суд отменил решение Куйбышевского районного суда, который в октября 2018-го года отказался признавать незаконным градостроительный план земельного участка и положительное решение городского комитета по охране памятников. ЗАГС должен был появиться на полуострове Рожок в створе Таллинской улицы.

Шапчиц пояснил, что это не означает, что дворца бракосочетания теперь не будет.

Надо добиваться возврата в государственную собственность земельного участка площадью 4,4 тыс. кв.м. на берегу Невы. написал мужчина.

Отметим, что за года, прошедшие с момента приватизации, участок не раз менял собственников.

Ранее Piter.TV показал строительство ЗАГС в Красносельском районе.

Фото: Татьяна Красавина / VK