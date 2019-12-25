Суд отменил разрешение на строительство дворца бракосочетания у Таллинской улицы

Санкт-Петербургский городской суд отменил разрешение на строительство "Невского дворца бракосочетаний" на Таллинской улице, которое выдали предыдущие инстанции. Об этом сообщил истец Шапчиц 5-го октября на своей странице в "ВКонтакте".
Суд отменил решение Куйбышевского районного суда, который в октября 2018-го года отказался признавать незаконным градостроительный план земельного участка и положительное решение городского комитета по охране памятников. ЗАГС должен был появиться на полуострове Рожок в створе Таллинской улицы.
Шапчиц пояснил, что это не означает, что дворца бракосочетания теперь не будет.
Надо добиваться возврата в государственную собственность земельного участка площадью 4,4 тыс. кв.м. на берегу Невы.
написал мужчина.
Отметим, что за года, прошедшие с момента приватизации, участок не раз менял собственников.
Ранее Piter.TV показал строительство ЗАГС в Красносельском районе.
Фото: Татьяна Красавина / VK
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