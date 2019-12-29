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Суд отменил приговор Константину Котову

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Но он всё равно остаётся под стражей

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор Константину Котову. Материалы его дела отправлены на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

В качестве меры пресечения суд отправил Котова под стражу до 2 мая.

Ранее прокуратура и уполномоченные по правам человека попросили смягчить приговор Котову. В январе Конституционный суд России постановил пересмотреть дело Константина Котова.

Котова обвиняли в неоднократном нарушении порядка организации либо проведения митинга. Суд назначил ему наказание в виде 4,5 года колонии. Суд второй инстанции оставил приговор в силе.

Накануне прокуратура помогла пожилым супругам добиться специальной выплаты к юбилею совместной жизни.

Видео: Facebook / Константин Котов

Теги: котов, приговор, суд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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