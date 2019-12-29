Прокуратура помогла пожилым супругам добиться специальной выплаты к юбилею совместной жизни

Прокуратура Фрунзенского района помогла чете пенсионеров, не получивших вовремя выплаты к 60-летнему юбилею совместной жизни. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 2 февраля.
Как выяснилось, отпраздновавшие шестой десяток лет жизни вместе пожилые петербуржцы обратилась в районную администрацию с заявлением о единовременной спецвыплате. Администрация в нарушение закона отказала пенсионерам по формальным основаниям. Прокуратура обратилась в суд с соответствующим иском и выиграла дело, инстанция удовлетворила требование прокурора, и пенсионеры получили положенную им выплату.
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Фото: pixabay
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