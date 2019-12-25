Петербургские пенсионеры будут получать региональную надбавку к пенсии

До этого она выделялась из федерального бюджета.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ, который устанавливает новый порядок предоставления региональной соцдоплаты к пенсии. Норма вступила в силу задним числом, от 1 января текущего года. Об этом сообщил ЗакС.ру.

На данный момент уровень матобеспечения пенсионеров ниже установленного прожиточного минимума в Петербурге. Надбавкой было решено сгладить данное неравенство. До 1 января допвыплаты предоставлялись из федерального бюджета, но с начала этого года они будут выдаваться из регионального бюджета.

То есть прожиточный минимум пенсионера в Петербурге – 9514 рублей, а размер ПМ по России – 9311 рублей. Поэтому соцвыплаты станут региональными.

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