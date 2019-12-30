Военные пенсии повысят до 3%

Также увеличится размер денежного довольствия сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, СК и некоторых других служб.

Денежное довольствие военнослужащих индексируется каждый год в соответствии с уровнем инфляции, также увеличивается процент денежного довольствия, выплачиваемого в виде пенсии военным пенсионерам, сообщает издание "Банки сегодня".

До 1 октября пенсии военным будут начисляться в прежнем объёме. Глава комитета по обороне Владимир Шаманов предлагал перенести срок индексации на более раннюю дату, чтобы инфляция не опережала рост выплат. Но его предложение не внесли на обсуждение в Госдуму.

Военные пенсионеры по-прежнему будут получать 73,68% от денежного довольствия, хоть изначально с 2013 года эта величина должна была расти на 2% каждый год. Размер денежного довольствия, которое учитывается для расчета пенсий, заморозили до 1 января 2021 года.

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