В России изменился порядок назначения военных пенсий

Правительство уточнило порядок назначения выплат.

На российской территории добровольцам, которые участвовали в контртеррористических операциях или боевых действиях, при назначении пенсий за выслугу лет зачтется один день такой службы как два или три дня. Соответствующие данные опубликованы в тексте правительственного документа правительства, с которым ознакомилось журналисты информационного агентства "РИА Новости". Правки касаются военнослужащих и тех, кто служил в органах внутренних дел (МВД), противопожарной службе, учреждениях уголовно-исполнительной системы и Росгвардии. В скором времени за выслугу лет для назначения военных пенсий им засчитают и время выполнения задач в составе добровольческих формирований. Для определенных случаев периоды такой службы учтутся в льготном порядке.

В частности, при непосредственном участии добровольца в боевых действиях, один день будет засчитан в выслугу лет человека за три дня. Аналогичный способом власти засчитают и время непрерывного нахождения на лечении бойца в госпиталях при ранении, контузии, увечье или заболевании в связи с участием в сражениях. Один день выполнения задач в составе добровольческих формирований государство засчитает за два дня в том случае, если речь идет о выполнении задач контртеррористических операций (КТО) на территориях, в которых введен такой правовой режим. Однако это касается дней, наступивших не ранее дня введения и не позднее дня отмены этого режима местными чиновниками. Аналогичным образом учтут и время лечения при условии, что доброволец был ранен или получил увечье при выполнении боевых задач.

Дополнительно кабинет министров уточнил порядок по выслуге лет для назначения пенсий военным прокурорам. Этим сотрудникам засчитают время, в которое служба в органах прокуратуры была приостановлена на время военной службы по мобилизации или по контракту, заключенному в период мобилизации или военного положения. Кроме этого чиновники учтут и период приостановки службы в органах прокуратуры в ситуации, когда работник в это время в качестве добровольца участвовал в выполнении задач ВС РФ или Росгвардии.

