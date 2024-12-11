ГД приняла закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 9,5%

Документ был внесен в Госдуму правительством России.

Государственная дума на пленарном заседании от 11 февраля приняла в первом чтении и сразу в целом закон о дополнительной индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года. Документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента федеральным правительством ранее в текущем месяце. Известно, что обновленные нормы направлены на дополнительную индексацию выплаты с учетом фактического уровня инфляции. В частности, властями устанавливается размер денежного довольствия, который при исчислении пенсии, составит 93,59 процента, а не 89,83 процента, как установлено на сегодняшний день. Данная мера позволит обеспечить индексацию пенсий военным и членам их семей на 9,5 процента. Председатель ГД РФ Вячеслав Володин ранее упоминал, что инициатива рассматривается в приоритетном порядке.

.... чтобы военные пенсионеры и приравненные к ним пенсионеры правоохранительных органов как можно быстрее получили повышенные выплаты. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Депутат указал коллегам-законодателям, что важно поддержать тех, кто многие годы своей жизни защищал страну и ее граждан, а также обеспечивал безопасность и правопорядок.

В Госдуме поддержали поправки о реновации в Петербурге.

Фото: Piter.tv