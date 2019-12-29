Арбитражный апелляционный суд отменил передачу зданий Апраксина двора Смольному

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение о возвращении Смольному в лице комитета имущественных отношений зданий Апраксина двора. Об этом стало известно из информации, опубликованной на сайте электронного правосудия.
Апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда от 3 декабря.
Напомним, ранее УФАС увидело нарушение в том, что КИО обеспечил передачу АО "Апраксин двор" только 82 из 136 объектов рынка. А реставрация культурных объектов, из-за которых и проводилась сделка, была начала только в отношении 11 зданий. Арбитражный апелляционный суд поддержал УФАС.
Фото: А. Савин / Википедия
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