Суд отменил оправдательный приговор калининградским врачам

Материалы дела вновь будут рассматриваться следствием.

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор калининградским врачам, которых следствие обвинило в убийстве недоношенного ребенка. Об этом журналистам рассказала пресс-секретарь инстанции. Любовь Буданова. уточнила, что материалы расследования в отношении Элины Сушкевич и Елены Белой снова направлены на рассмотрение.

Суд отменил приговор Калининградского областного суда и отправил дело на новое рассмотрение. источник "РИА Новостей"

Следствие считает, что в ноябре 2018 года подозреваемая в должности исполняющей обязанности главного врача роддома Белая решила убить младенца. К преступлению она якобы привлекла анестезиолога-реаниматолога Сушкевич. Трагедия произошла с женщиной, находившейся на 23-24 недели беременности. Она родила мальчика с массой около 700 граммов. Предположительно, младенцу ввели сульфат магния спустя несколько часов после рождения. От этого ребенок погиб.

Напомним, что дело рассматривалось с судом присяжных. В декабре прошлого года они вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным факт преступления в вопросе того, что новорожденному действительно ввели сульфат магния. Прокуратура обжаловала решение. В СК РФ заметили, что "эмоциональные оценки могли преобладать над юридически установленными фактами". Все время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения разбирательств Сушкевич вернулась на работу, а Белая получила должность заместителя главврача роддома.

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Фото: Piter.tv