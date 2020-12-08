Петербургский роддом впервые выдал свидетельства о рождении

При выписке документы получили пять семей.

В Городском перинатальном центре №1, известном также как родильный дом №18, 26 февраля впервые выдали свидетельства о рождении. Как рассказали в пресс-службе петербургского комздрава, документы при выписке получили пять семейных пар.

Известно, что роддом заключил соглашение комитетом по делам записи актов гражданского состояния. Пока мама пребывает в стационаре, она может написать заявление на выдачу свидетельства и приложить к нему копию паспорта. После этого сотрудники роддома отвезут эти документы в ЗАГС и привезут готовое свидетельство, услуга бесплатна. Получить документ о рождении ребенка можно как при выписке, так и после нее прямо в роддоме.

Отмечается, что пока это пилотный проект и он реализовывается в роддоме №18. В дальнейшем идею могут подхватить и другие крупные роддома города.

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