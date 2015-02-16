Родители мальчика, которому поездом отрезало ноги, открыли сбор на протезы

Мама ребенка попросила помощи в Instagram.

Мама и папа мальчика, который потерял ноги под поездом в декабре прошлого года, начали собирать деньги на протезы ребенку. Мать пострадавшего в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором попросила помочь собрать средства для ее сына. Она уточнила, что самостоятельно их семья не сможет найти такую сумму.

Для протезирования нужно 6-7 миллионов рублей.

В конце прошлого года 11-летний мальчик оказался под поездом. Ребенок пытался зацепиться за поезд, чтобы покататься, но соскользнул и оказался на рельсах. Его госпитализировали, врачи были вынуждены ампутировать ему ноги. Школьник находится в больнице.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее в Piter.tv сообщали, что в частном детском саду Петербурга найдены нарушения по устройству, содержанию и организации учреждения.

Фото: pixabay