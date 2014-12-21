В частном детском саду Петербурга найдены нарушения по устройству, содержанию и организации учреждения

В организации оказывали подпольные услуги.

У одной из воспитанниц детского сада "Билингвик" на Васильевском острове обнаружили коронавирус. После этого сотрудники Роспотребнадзора пришли с проверкой в учреждение. Они выявили нарушения по питанию и устройству детей. Об этом сообщили в службе Роспотребнадзора.

По документам организация может принимать детей на кратковременный срок - не более трех часов до обеда и не более трех после. Дети не могут здесь спать и питаться из-за отсутствия необходимых условий. Однако представители Роспотребнадзора выяснили, что организация принимала подопечных с 8 утра до 20 часов вечера. Воспитанники спали на трехъярусных выдвижных кроватках, обедали на кухне, которая официально не учтена в документах.

Родители договаривались с владельцем "Билингвика" о питании детей устно.

Садик принимал воспитанников от 2 до 7 лет. Работало тут три группы.

Ранее Piter.tv стало известно, что детский дом в Петербурге взыскал с усыновителей полмиллиона рублей алиментов после отказа от выросших сирот.

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