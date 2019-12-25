Алексей Прокопенко вновь предстанет перед судом.

Саратовский областной суд отменил оправдательный приговор бывшему сити-менеджеру Саратова Алексею Прокопенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Прокопенко был оправдан по делу о растрате в июне текущего года. Он занимал должность сити-менеджера до 2013 года, однако, потом подал в отставку из-за обвинений в невыдаче квартир детям-сиротам. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств в составе организованной группы.

С 2014 года Прокопенко находился в международном розыске. Весной 2019 года он самостоятельно пришел к следователям и был заключен под стражу. Летом этого года районный суд оправдал Прокопенко по делу о присвоении денежных средств "в связи с непричастностью". Однако, через несколько месяцев оправдательный приговор был отменен.

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