Суд отменил 300-метровую безалкогольную зону в Лисьем Носу

Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

В пятницу, 5 марта, городской суд Петербурга удовлетворил иск к МО "Лисий Нос" и признал решение совета муниципалов об увеличении до 300 метров зон вокруг школ, детсадов и спортплощадок, в границах которых запрещена торговля спиртным недействующим. Об этом сообщила "Фонтанка".

В суд с иском обратилась компания ООО "Вирон", судя по открытым данным, это торговый центр, располагающийся на Центральной улице, 2, в поселке Лисий Нос. Поскольку иск был рассмотрен 2 марта, решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано. Муниципалы увеличили зону, запрещающую продажу алкоголя, с 15 до 300 метров год назад, в феврале 2020 года.

В ходе судебного заседания выяснилось, что у совета нет полномочий принимать такие решения.

Ранее мы писали, что глава города поздравил петербурженок с 8 марта.

Фото: Piter.TV