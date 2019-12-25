Глава города поздравил петербурженок с 8 марта

В БКЗ "Октябрьский" прошел концерт, посвященный Международному женскому дню.

В пятницу, 5 марта, в БКЗ "Октябрьский" прошел праздничный концерт, посвященный 8 марта, сообщили в Смольном. В нем принял участие Александр Беглов.

В нашем городе живут лучшие в мире женщины - самые красивые, самые талантливые, самые терпеливые и самые надежные губернатор.

Глава города отметил, что современные женщин трудятся практически во всех сферах, оставаясь надежными хранительницами семейного очага.

Мы столкнулись с врагом в лице коронавируса. И на этом "фронте" наши женщины тоже были на передовой. Врачи, учителя, сотрудницы силовых структур, работницы фабрик и заводов – все вы приняли на себя удар пандемии, защищали наш город Александр Беглов.

Также градоначальник обратился с поздравлениями женщинам-ветеранам, которые пережили войну и блокаду.

Ранее мы писали, что в Петербурге наградили победительниц конкурса "Женщина года".

Фото: Смольный