В Петербурге наградили победительниц конкурса "Женщина года"

В Петербурге прошла торжественная церемония награждения победительниц конкурса "Женщина года". На мероприятии в Театре музыкальной комедии присутствовал вице-губернатор Олег Эргашев.
Главную награду конкурса получила главный врач родильного дома № 6 имени В. Ф. Снегирева Марина Зайнулина. Специальными призами наградили ректор Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Юлия Антохина, социальный работник Центра социальный реабилитации инвалидов Приморского района Елена Балезина и генеральный директор компании "Леди Шарм" Валентина Миронова.
На конкурс подали 189 заявок. Жюри учитывали не только профессиональные успехи, но и достижения в общественной работе. Победителями и дипломантами в номинациях "Образование и наука", "Индустрия моды и красоты", "Общественная деятельность", "Культура и искусство", "Вооруженные силы и правоохранительная деятельность", "Физическая культура и спорт", "Городское хозяйство" стали 28 участниц.
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Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф.Снегирева"
Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все
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