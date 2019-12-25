"Женщиной года" стала директриса петербургского колледжа туризма

Светлана Антонова более 40 лет работает в сфере профессионального образования города, из них 35 лет возглавляет колледж туризма.

В четверг, 3 марта, стало известно, что "Женщиной года - 2022" стала директриса городского колледжа туризма Светлана Антонова. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Церемония состоялась в канун 8 марта. С праздником участниц поздравил градоначальник Петербурга Александр Беглов и председатель ЗакСа Александр Бельский.

По словам Беглова, женщины востребованы там, где необходимо внимательное, чуткое отношение к людям, забота о подрастающем поколении – в сфере социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры.

Светлана Антонова более 40 лет работает в сфере профессионального образования города, из них 35 лет возглавляет колледж туризма.

Ранее в Морском лицее открылась выставка, посвященная 350-летию Петра I. Образовательное учреждение открылось 1 сентября 2021 года.

Фото: пресс-служба Смольного

