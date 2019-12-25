В Морском лицее открылась выставка, посвященная 350-летию Петра I

Образовательное учреждение открылось 1 сентября 2021 года.

В Морском лицее на Комендантском проспекте открылась выставка, посвященная 350-летию Петра Первого. На ней представлены макеты судов, обмундирование, тематическая литература.

В субботу, 26 февраля, выставку посетил губернатор Александр Беглов. Он подарил лицею плоттер — профессиональную технику для печати плакатов и иллюстраций. Его смогут использовать для выпуска учебников и методических пособий, которые будут использоваться в лицеях и колледжах морского профиля. Как оказалось, Объединенная судостроительная корпорация возьмет шефство над лицеем и специализированными кадетскими классами в других школах.

Беглов предложил провести в учреждении творческий конкурс, посвященный 350-летию со дня рождения российского императора. В чем именно он заключается — пресс-служба Смольного не уточнила. Победитель сможет побывать на экскурсии на "Паруснике Полтава".

Лицей был открыт в 2021 году. В нем обучается 645 детей.

Напомним, 2022 год в Петербурге посвящен юбилею Петра I. Алые Паруса и Ночь музеев посвятят первому российскому императору.

Фото: ВКонтакте / ГБОУ "Морской лицей"