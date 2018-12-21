"Женщиной года-2019" стала директор БКЗ "Октябрьский"

Награждали победителей Александр Беглов.

В начале новой рабочей недели врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил лауреатов конкурса "Женщина года – 2019" в БКЗ "Октябрьский". Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

При поддержке петербургского правительства и фонда "Новая высота" этот конкурс стал традиционным.

Я считаю, что в органах власти женщин должно быть не меньше половины. Александр Беглов

Каждый год на этом конкурсе отмечают выдающиеся успехи женщин. Так в 2019 гран-при получила директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович. Спецприз получила блокадница Галина Яковлева, которая создала фонд, помогающий инвалидам.

У конкурса также есть 10 номинаций: "Индустрия моды и красоты", "Образование", "Городское хозяйство", "Медицина" и другие. В текущем году принять участие в конкурсе хотели 130 участниц, но ко второму этапу приступили лишь 87 человек. Портреты победителей появятся на стендах на улицах Петербурга.

Ранее на Piter.TV: Беглов наградил Сергея Умнова за заслуги перед Петербургом.

Фото: пресс-служба Смольного



