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Беглов наградил Сергея Умнова за заслуги перед Петербургом
Сегодня, 6:52
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lesjasap

Беглов наградил Сергея Умнова за заслуги перед Петербургом

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Работу экс-руководителя правоохранительных органов отметили в Правительстве города.

Бывший руководитель петербургской полиции Сергей Умнов получил награду за заслуги перед городом. Памятную медаль офицеру вручили за выполнение трудовых обязанностей за последние семь лет.

Экс-глава МВД получил благодарность за работу из руки врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Временный градоначальник упомянул, что за то время, пока Умнов управлял ведомством, в Северной столице снизился уровень преступности. Также начальника Главка похвалили за обеспечение безопасности на таких крупных мероприятиях как Чемпионат мира по футболу и Кубке Конфедераций.

Фото: Piter.tv

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Теги: александр беглов, медаль за заслуги перед петербургом, начальник мвд, сергей умнов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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