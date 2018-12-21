Беглов наградил Сергея Умнова за заслуги перед Петербургом

Работу экс-руководителя правоохранительных органов отметили в Правительстве города.

Бывший руководитель петербургской полиции Сергей Умнов получил награду за заслуги перед городом. Памятную медаль офицеру вручили за выполнение трудовых обязанностей за последние семь лет.

Экс-глава МВД получил благодарность за работу из руки врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Временный градоначальник упомянул, что за то время, пока Умнов управлял ведомством, в Северной столице снизился уровень преступности. Также начальника Главка похвалили за обеспечение безопасности на таких крупных мероприятиях как Чемпионат мира по футболу и Кубке Конфедераций.

Фото: Piter.tv