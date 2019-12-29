  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге наградили женщину 2020-го года
Сегодня, 20:03
82
nadezhda_sib

В Петербурге наградили женщину 2020-го года

0 0

Итоги конкурса подвели в преддверии 8 марта.

Губернатор Петербурга вручил гран-при конкурса "Женщина года — 2020" директору ГМЗ "Петергоф" Елене Кальницкой. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Елена Яковлевна возглавляет музей-заповедник более 11 лет. 

Александр Беглов отметил, что в первые дипломированные женщины получили образование в Северной столице. Конкурс проводится ежегодно в преддверии Международного женского дня. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для воспитанниц филиала Пансиона Минобороны РФ в Петербурге построят театр.

Фото: Википедия 

Теги: женщина года
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии