В Петербурге наградили женщину 2020-го года

Губернатор Петербурга вручил гран-при конкурса "Женщина года — 2020" директору ГМЗ "Петергоф" Елене Кальницкой. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Смольного.
Елена Яковлевна возглавляет музей-заповедник более 11 лет.
Александр Беглов отметил, что в первые дипломированные женщины получили образование в Северной столице. Конкурс проводится ежегодно в преддверии Международного женского дня.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что для воспитанниц филиала Пансиона Минобороны РФ в Петербурге построят театр.
Фото: Википедия
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