В Петербурге наградили женщину 2020-го года

Итоги конкурса подвели в преддверии 8 марта.

Губернатор Петербурга вручил гран-при конкурса "Женщина года — 2020" директору ГМЗ "Петергоф" Елене Кальницкой. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Елена Яковлевна возглавляет музей-заповедник более 11 лет.

Александр Беглов отметил, что в первые дипломированные женщины получили образование в Северной столице. Конкурс проводится ежегодно в преддверии Международного женского дня.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что для воспитанниц филиала Пансиона Минобороны РФ в Петербурге построят театр.

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