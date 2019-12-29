Для воспитанниц филиала Пансиона Минобороны РФ в Петербурге построят театр

Для филиала Пансиона воспитанниц Минобороны РФ в Петербурге построят спортивный комплекс, театр и плавучую сцену. Об этом 3 марта сообщила замминистра обороны РФ Татьяна Швецова, передало "ТАСС".
Объекты расположатся на Безымянном острове. На нем укрепят берег и с нуля построят трехэтажный комплекс дополнительного образования и спорта. В нем будут залы для спортивных игр, фитнеса, кардиотренировок и борьбы самбо, фехтовальный зал, пневматический тир. Также для воспитанниц сделают четыре танцевальных класса, музыкальную школу с камерным залом и многое другое.
По просьбам родителей девушка на острове обстроят зеленую зону с велодорожками по периметру всего полуострова.
Основной учебный комплекс находится на острове Бычий, его соединят с Безымянным при помощи крытого моста-перехода.
Филиал пансиона воспитанниц Минобороны в Петербурге открыли в сентябре 2019.
Фото: mil.ru
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