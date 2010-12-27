Шойгу открыл в Петербурге филиал пансиона воспитанниц Минобороны

Учиться в филиале учебного заведения приехали 240 девочек со всей России.

В Петербурге 2 сентября открылся филиал пансиона воспитанниц Минобороны РФ, на открытие приехал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"Преимущество и уникальность образования заключается и в том, что в пансионе прививают семейные ценности, благородство и трудолюбие. С учетом этого положительного опыта, а также в целях социальной поддержки военнослужащих и членов их семей Президент России принял решение о создании филиала пансиона в Санкт-Петербурге", - рассказал Сергей Шойгу.

На протяжении 11 лет пансион работает в Москве. Обучение в петербургском учреждении организовано по столичному принципу и разделено на несколько профилей: инженерный, спортивный, медицинский, экономический и дипломатический. В городе на Неве первыми ученицами стали 240 девочек со всей России.

В дар учебному заведению министр обороны вручил изображения лучших фоторабот финалистов конкурса Русского географического общества "Самая красивая страна". Валентина Матвиенко от членов попечительского совета пансиона подарила рояль, на котором смогут играть воспитанницы.

Более подробно о пансионе вы можете прочитать в материале Piter.TV.

Фото: mil.ru