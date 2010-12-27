Благородные девицы в форме появились в Петербурге

В Петербурге открылся «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации».

На Бычьем острове на площади 8,15 га появились спальный корпус и учебно-административное здание со столовой, библиотекой и медпунктом.

Первый пансион воспитанниц Минобороны был создан в Москве в 2008 году. Обучение в петербургском учреждении организовано по столичному принципу и разделено на несколько профилей: инженерный, спортивный, медицинский, экономический и дипломатический.

На этот учебный год в новый пансион уже набрали 240 учениц 5-7 классов, а в будущем здесь одновременно смогут обучаться 560 девушек, при этом в каждом классе будет не более 20 человек. Все они дочери военнослужащих отдаленных гарнизонов, участников боевых действий, награжденных государственными наградами или погибших при выполнении воинского долга.

Здание на Бычьем острове вмещает 280 двухместных комнат с душевыми, прихожими и гардеробными, 50 учебных классов, актовый зал, спортивный комплекс со скалодромом, бассейн на пять дорожек, обширную библиотеку и просторную столовую.

Несмотря на то, что пансион создан по инициативе Минобороны, его выпускницы могут поступать как в военные, так и гражданские вузы. Стоит отметить, что в обучении упор делается на общеобразовательную программу. "Воспитать женщину, будущую мать, хранительницу очага – с одной стороны, а с другой – всесторонне развитую, творческую личность, способную реализоваться в современных условиях профессиональной конкуренции, обладающую необходимыми для этого качествами лидера, способностями к активной самостоятельной деятельности", – такую цель ставят перед собой педагоги. Поэтому помимо общих школьных занятий, воспитанницам преподают бальные танцы, вокал, живопись, театральное искусство, верховую езду, фехтование, фигурное катание, кулинарию, этику, домоводство, тхэквондо и самбо, а также выделяют время на посещение театров, музеев, консерваторий и выставок.

Стоит отметить, что воспитанницы пансиона находятся на полном государственном обеспечении. У каждой из них около 30 комплектов одежды: от формы до бального платья. Также все девочки во время обучения получают полное медицинское обслуживание и пятиразовое горячие питание. Кстати, при столь плотном учебном графике и повышенных физических и эмоциональных нагрузках именно питанию уделяют повышенное внимание. В петербургском пансионе, как и в московском, за него отвечает профессиональное пищевое предприятие.

"Чуть ли не главный диетолог страны приезжал и смотрел, что на тарелках остается, что мы едим, что не едим", – рассказывает воспитанница. Действительно, рацион рассчитывается в соответствии с рекомендациями Минздрава и согласно нормам Роспотребнадзора. Особое внимание при составлении меню уделяется балансу витаминов, микроэлементов и полезных веществ, необходимых растущему организму. Поэтому в рационе учениц большое количество мясных блюд, круп, кисломолочной продукции и свежих овощей. Конечно, повара не забывают, что их подопечные – дети, и иногда балуют их "домашней" выпечкой.

"Идея подобного воспитания была впервые реализована в России в 1764 году, когда открылось первое в России женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию – Смольный институт благородных девиц", – поясняет руководство учреждения.

Интересно, что герб пансиона – раскрытая книга с розой внутри, что символизирует знания, юность и красоту.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф