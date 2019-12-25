Суд отложил рассмотрение по существу дела генерала Музраева

Перенос связан с карантином в СИЗО, где содержится один из фигурантов.

Южный окружной военный суд отложил до 16 августа рассмотрение по существу дела в отношении экс-руководителя управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева, арестованного вместе с бизнесменом Владимиром Зубковым по делу о поджоге дома главы региона Андрея Бочарова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

Уточняется, что перенос связан с карантином в следственном изоляторе, где содержится один из фигурантов.

Напомним, Музраев был арестован по делу о поджоге дома Бочарова. Его соучастником признали волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова. Было выяснено, осенью 2016 года неизвестные попытались поджечь стену частного дома главы области, в котором на тот момент Бочаров находился вместе со своей семьей. По факту преступления были возбуждены уголовные дела по статьям о поджоге и покушении на убийство двух и более лиц.

Кроме того, был установлен ряд лиц, которые могли быть причастны к преступлению. Следователи выяснили, что их лидером был экс-арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Дело было передано в Федеральную службу безопасности РФ.

Музраеву вынесено обвинение по пункту "а" части 2 статьи 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору"), части 1 статьи 222 ("Незаконный оборот оружия") и части 1 статьи 285 ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы") Уголовного кодекса России.

Зубкову грозит от 12 до 20 лет тюрьмы, а Музраеву по совокупности преступлений может грозить более 20 лет лишения свободы.

Ранее присяжные в Томске вынесли оправдательный вердикт по первому в РФ делу о "ворах в законе".

Фото: pexels.com