В ближайшее время будет вынесен судебный приговор.

Присяжные в Томске вынесли оправдательный вердикт по первому в РФ делу о "ворах в законе". Об этом рассказали представители пресс-службы областного суда. Специалисты уточнили, что в инстанции рассматривалось первое в России дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. В ближайшее время по вердикту будет вынесен приговор.

Коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. представитель суда

Напомним, что правоохранительные органы в мае 2019 года задержали подозреваемого "вора в законе". По версии следствия, житель Томска управлял криминальными элементами в регионе, а также в Кемеровской области. В его отношении рассматривалось уголовное дело по статье 210.1 УК РФ. Максимальное наказание предусматривает 15 лет лишения свободы. В картотеке суда заявлено имя фигуранта дела - Николай Кузьмичев.

Дело Арашуковых рассмотрит суд присяжных.

Фото: Piter.tv