Суд отказался взыскать с петербурженки выплаты к пенсии, автоматически начисленные

За 7 лет пенсионерке автоматически начислили 217,9 тысяч рублей.

Невский районный суд Петербурга не стал взыскать с пенсионерки социальные выплаты к пенсии в сумме 217,9 тысяч рублей. Суд не удовлетворил иск ГКУ "Городской информационно-расчетный центр". Об этом 24 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В январе 2007 года женщине как пенсионерке, проживающей в Петербурге, была назначена ежемесячная социальная выплата к пенсии. Средства выплачивались автоматизировано, на основании данных электронного социального регистра населения, однако права на получение данных выплат петербурженка не имела. Поскольку в апреле 2012 года она была снята с регистрационного учета, на который была вновь зарегистрирована в апреле 2019 года.

За этот период женщине перевели 217,9 тысяч рублей, которые суд в итоге не взыскал с женщины.

Характер перечисленных истцом платежей свидетельствует о возможности их возврата лишь в случае недобросовестности ответчика или счетной ошибки. объединенная пресс-служба судов города

Ранее пожилая петербурженка получила 200 тысяч рублей после падения.

Фото: Piter.TV