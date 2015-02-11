Пожилая петербурженка получила 200 тысяч рублей после падения

После падения зимой в травмпункте пенсионерке диагностировали трёхоскольчатый перелом правой руки со смещением осколков.

Судебные приставы взыскали с коммунальной службы в пользу 82-летней петербурженки 200 тысяч рублей. Пенсионерка поскользнулась у дома по дороге за продуктами

Зимой 2019 года из-за неубранного вокруг дома снега в коммунальные службы поступало много жалоб. Но после уборки снега стало ещё хуже. После падения в травмпункте пенсионерке диагностировали трёхоскольчатый перелом правой руки со смещением осколков. Пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать с коммунальщиков компенсацию.

Суд поддержал пенсионерку и присудил взыскать с коммунальной службы компенсацию. Однако коммунальная служба выплатила долг только после запрета регистрационных действий в отношении 22-х автотранспортных средств.

Также недавно петербуржцы отсудили у мебельной компании более 2 млн за кухню с дефектами.

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