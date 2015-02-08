Петербуржцы отсудили у мебельной компании более 2 млн за кухню с дефектами

Одна из пострадавших приобрела у компании кухню стоимостью 180 тысяч рублей. Фирма задержала поставку гарнитура на 12 дней, а уже в процессе сборки были найдены дефекты.

Петербуржцы отсудили у мебельной фирмы более 2 млн рублей за некачественные кухонные гарнитуры. От недобросовестного производителя пострадали как минимум 9 человек. Об этом сообщила пресс-служба ФССП.

Одна из пострадавших приобрела у компании кухню стоимостью 180 тысяч рублей. Фирма задержала поставку гарнитура на 12 дней, а уже в процессе сборки были найдены дефекты. Столешница оказалась не того размера, дверцы шкафчиков устанавливались криво. На претензии клиента в компании не обращали внимание.

Женщина обратилась в суд, который постановил возместить стоимость гарнитура, неустойку, моральный вред и расходы на адвоката.

В июле женщина в декрете получила 260 тысяч рублей от работодателя через суд.

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