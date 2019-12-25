Суд отказался рассматривать дело Широкова в особом порядке

В будущем заседания будут проходить в общем порядке.

Мировой суд Сокольников отказался рассматривать дело экс-футболиста Романа Широкова, избившего судью во время любительского матча, в особом порядке. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишут "РИА Новости".

Известно, что Широков подал ходатайство на особый порядок рассмотрения дела.

Сторона потерпевшего возражала и просила рассмотреть дело в общем порядке. цитата из сообщения пресс-службы суда

Судья постановил прекратить рассмотрение дела Широкова в особом порядке. В будущем заседания будут проходить в общем порядке.

Рассматривать дело по существу начнут 4 декабря.

Ранее мы писали, что дело футболиста Романа Широкова передали в суд.