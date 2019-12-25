Дело футболиста Романа Широкова передали в суд

Ранее он сообщал, что его спровоцировали.

Дело бывшего футболиста Романа Широкова, избившего судью во время любительского матча, передали в 105-й судебный участок столичного района Сокольники. Об этом сообщает телеканал "360".

О том, когда начнётся рассмотрение дела, не сообщается.

Ранее мы писали, что бывший футболист "Зенита" и сборной России Роман Широков объяснил, почему избил судью Никиту Данченкова. По словам спортсмена, его спровоцировали грубыми и надменными ответами. Во время очной ставки Широков заявил, что не помнит, высказывал ли он в адрес арбитра какие-то нецензурные вещи. В протоколе указано, что футболист не хотел нарушать порядок, однако в какой-то момент разозлился.

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