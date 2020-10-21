Избивший судью футболист Широков заявил, что его спровоцировали

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Роман Широков объяснил, почему избил судью Никиту Данченкова. По словам спортсмена, его спровоцировали грубыми и надменными ответами. Об этом сообщило издание Р-Спорт.

Во время очной ставки Широков заявил, что не помнит, высказывал ли он в адрес арбитра какие-то нецензурные вещи. В протоколе указано, что футболист не хотел нарушать порядок, однако в какой-то момент разозлился.

Широков избил арбитра Данченкова во время любительского футбольного матча в августе. Видео с дракой появилось в сети. На кадрах видно, как футболист накинулся на судью. Участников потасовки пришлось разнимать очевидцам.

Получивший травмы судья написал заявление в полицию и потребовал наказать напавшего на него Широкова. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". При этом защита Данченкова требует переквалифицировать статью на "Покушение на убийство".

Ранее мы писали, что суд оштрафовал двух футбольных фанатов за нарушения на матче "Зенита" против "Сочи".

Видео: Twitter / edim_sport