Суд оштрафовал двух футбольных фанатов за нарушения на матче "Зенита" против "Сочи"

Нарушители признали свою вину.

Петроградский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности двух мужчин, которые нарушили правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Речь идет о матче между "Зенитом" и "Сочи", который прошел 17-го октября 2020, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Один из них использовал петарды, что запрещено на матче. Другой нанес несколько ударов кулаком болельщику "Зенита". Кроме того, он находился в состоянии опьянения.

Подсудимые не оспаривали вину. Суд назначил им наказание в виде штрафа в 11 тыс. рублей. Кроме того, каждый из них не сможет посещать места проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения в течение года.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 8 человек на матче "Зенита" против "Сочи".

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"