Полицейские задержали 8 человек на мачте "Зенита" против Сочи

Обошлось без серьезных правонарушений.

Футбольный матч между "Зенитом" и Сочи не обошелся без задержаний, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области. Матч 11-го тура РПЛ проходил на "Газпром Арене".

За порядком на стадионе и прилегающей территории совместно с полицией следили около 600 росгвардейцев. При проведении матча нарушений общественного порядка не было зафиксировано, тем не менее за административные правонарушения сотрудниками полиции были задержаны 8 человек. За что именно ― не сообщается. Всего на игру пришли 21 тысяча зрителей.

Напомним, "Зенит" обыграл "Сочи" в матче РПЛ со счетом 3:1.

Фото: Piter.TV