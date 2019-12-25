"Зенит" обыграл "Сочи" в матче РПЛ

Последний гол встречи был забит в дополнительное время.

Игра 11-го тура российского футбольного первенства завершилась в Петербурге. На "Газпром Арене" команда "Зенит" уверенно победила гостей из Сочи со счетом 3:1. Игра завершилась несколько минут назад.

В составе петербургской команды забитыми мячами отметились Вячеслав Караваев (16 минута), Александр Ерохин (24 минута) и Дуглас Сантос с передачи Вендела (90 минута). В составе гостей на 57-й минуте с передачи Артура Юсупова отличился Кирилл Заика.

Ранее мы объявляли стартовый состав петербургской команды на предстоящий матч. В числе первых 11 человек не оказалось форварда Артема Дзюбы и новичка команды Вендела. Все они вышли на замену во время игры.

Следующая игра петербургского клуба состоится 20 октября. В Петербург на свой первый матч группового этапа Лиги чемпионов приедет бельгийский "Брюгге". Игра станет причиной ограничения движения в городе. Начало встречи – в 20:00.

Фото: Piter.tv