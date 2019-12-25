На Крестовском острове изменится движение из-за матчей "Зенита"

Ограничения будут действовать 17 октября и 20 октября.

Из-за матча "Зенита" на "Газпром Арене" в Петербурге временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

В период с 17 по 20 октября с 00:00 до 24:00 будет закрыто движение от Петровской площади к Большому Петровскому мосту, набережной Гребного канала от переулка Бодрова к Северной дороге, Крестовскому проспекту от улицы Рюхина к Южной дороге, Южной дороге от Крестовского проспекте к Теннисной аллее, Северной дороги от переулка Бодрова к Велосипедной аллее, Теннисной аллее к Южной дороге и Велосипедной аллее по направлению к Северной дороге.

Также движение перекроют с 17 октября с 11:00 до 17:00 и 20 октября с 16:55 до 22:55 по улице Рюхина от дома №1 по Кемской улице к Морскому проспекту, набережной Мартынова от Рюхиной улицы до Гребного канала.

Запрет коснется и проезда по Яхтенной улице, улице Савушкина до Приморского проспекта, Приморскому проспекту от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Также водителей ждет ряд ограничений, в том числе на остановку транспортных средств.

Напомним, матч "Зенита" против "Сочи" пройдет 17-го октября. Он начнется в 14:00. Матч сине-бело-голубых с "Брюгге" запланирован на 20-е октября на 19:55.

Ранее гендиректор "Зенита" назвал главную трансферную цель клуба.

Фото: Piter.TV