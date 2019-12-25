Гендиректор "Зенита" назвал главную трансферную цель клуба

Клуб нуждается в центральном защитнике с российским паспортом.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" продолжает поиски центрального защитника с российским паспортом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора сине-бело-голубых Александра Медведева.

По словам Медведева, в условиях режима двух игр в неделю "глубина скамейки становится важнейшим фактором". В настоящий момент у "Зенита" есть перспективный и растущий Данила Прохин. Однако клубу нужен еще один защитник.

Трансферное окно в чемпионате России закрывается в ночь на 18 октября.

Ранее мы писали, что в Петербург прибыл новый игрок "Зенита", бразильский полузащитник Вендел.

Фото: fc-zenit.ru