Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи"

Игра пройдет на "Газпром Арене" в 14.00.

В субботу, 17 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги между командами "Зенит" и "Сочи". Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала стартовый состав команды.

Сегодня на поле выйдут вратарь Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий и Даниил Круговой, полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев и нападающие Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

Начало состязания в 14.00. На игру зенитовцы наденут форму традиционного бирюзового цвета с полосами.

Ранее мы писали, что Дзюба возглавил рейтинг спортсменов Петербурга по упоминаниям в прессе.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"