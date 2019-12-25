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Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи"
Сегодня, 13:05
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himif

Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи"

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Игра пройдет на "Газпром Арене" в 14.00.

В субботу, 17 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги между командами "Зенит" и "Сочи". Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала стартовый состав команды.

Сегодня на поле выйдут вратарь Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий и Даниил Круговой, полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев и нападающие Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.

Начало состязания в 14.00. На игру зенитовцы наденут форму традиционного бирюзового цвета с полосами.

Ранее мы писали, что Дзюба возглавил рейтинг спортсменов Петербурга по упоминаниям в прессе.

Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"

Теги: фк сочи, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит, Футбол в России и Европе, Картина дня,

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Сегодня 13:37

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Вячеславович Дмитрий
Сегодня 13:38

Вперёд за Питер!

 

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