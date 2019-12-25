Стал известен стартовый состав "Зенита" на матч с "Сочи"

В субботу, 17 октября, на стадионе "Газпром Арена" в Петербурге состоится матч 11-го тура Российской премьер-лиги между командами "Зенит" и "Сочи". Пресс-служба сине-бело-голубых опубликовала стартовый состав команды.
Сегодня на поле выйдут вратарь Михаил Кержаков, защитники Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий и Даниил Круговой, полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Далер Кузяев и нападающие Себастьян Дриусси и Сердар Азмун.
Начало состязания в 14.00. На игру зенитовцы наденут форму традиционного бирюзового цвета с полосами.
Ранее мы писали, что Дзюба возглавил рейтинг спортсменов Петербурга по упоминаниям в прессе.
Фото: ФК "Зенит" / "ВКонтакте"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Вперёд за Питер!
Вперёд за Питер!