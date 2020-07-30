Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских "троек"

Суд отказался раскрывать биографии 11 прокуроров из сталинских "троек". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Отмечается, что информацию в генеральной прокуратуре пыталось историческое общество "Мемориал", но им отказали. После было обращение в суд.
В иске было сказано, что информация нужна историкам для исторического справочника с биографиями всех членов "троек". Однако генпрокуратура отклонила запрос, сославшись на закон о персональных данных. По нему информацию о себе может разглашать либо сам гражданин, либо его наследники.
В "Мемориале" же данные сведения считают архивными, поэтому на них не распространяется закон о персональных данных.
Аргумент прокуратуры в том, что мы будем распространять сведения, порочащие людей.
Марина Агальцова, юрист правозащитного центра "Мемориал"
Она подчеркнула, что суть работы историка — фиксировать поступки.
Ранее суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией.
Видео: YT / Дмитрий Пучков
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