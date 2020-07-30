Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских "троек"

В "Мемориале" же данные сведения считают архивными, поэтому на них не распространяется закон о персональных данных.

Суд отказался раскрывать биографии 11 прокуроров из сталинских "троек". Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Отмечается, что информацию в генеральной прокуратуре пыталось историческое общество "Мемориал", но им отказали. После было обращение в суд.

В иске было сказано, что информация нужна историкам для исторического справочника с биографиями всех членов "троек". Однако генпрокуратура отклонила запрос, сославшись на закон о персональных данных. По нему информацию о себе может разглашать либо сам гражданин, либо его наследники.

В "Мемориале" же данные сведения считают архивными, поэтому на них не распространяется закон о персональных данных.

Аргумент прокуратуры в том, что мы будем распространять сведения, порочащие людей. Марина Агальцова, юрист правозащитного центра "Мемориал"

Она подчеркнула, что суть работы историка — фиксировать поступки.

Ранее суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией.

Видео: YT / Дмитрий Пучков