Суд не стал блокировать сайт про освобождение от армии и получение военного билета

Замвоенного прокурора Выборгского гарнизона просил признать ресурс запрещенным.

Октябрьский районный суд Петербурга отказался признавать один из интернет-ресурсов для неопределенного круга лиц запрещенным, сообщает 7 февраля объединенная пресс-служба учреждений города.

Признать информацию на ресурсе "Лайк поддержка" нелегальной попросил замвоенного прокурора Выборгского гарнизона. На сайте в свободном доступе размещалась информация о законной возможности получения военного билета, отсрочке или освобождении от армии на один призыв, индивидуальном медобследовании с соответствующими ценами, а также снятии с воинского учета из-за выезда за границу и получении военного билета для мужчин, старше 27 лет.

Суд не выявил на ресурсе ничего опасного, поэтому отказал требованиям прокурора. Как считают в инстанции, все предлагаемые услуги на сайте зависят от определенных оснований, а стоимость услуг указана за юридическую консультацию по перечисленным вопросам.

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