Петербуржец получил год условно за недолетевший до лица полицейского удар

Нетрезвый мужчина выругался на стража порядка и попытался ударить его.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор петербуржцу Игорю Гусеву, попытавшегося ударить полицейского. Об этом 7 февраля стало известно от объединенной пресс-службы судов города.

В июле прошлого года Гусев шел по Планерной улице ночью, будучи нетрезвым. Повстречавшийся ему полицейский потребовал прекратить нарушение общественного порядка, но мужчина нецензурно обозвал стража порядка при постороннем свидетеле, а также попытался ударить полицейского кулаком в лицо. Не самое трезвое состояние дебошира уберегло правоохранителя от удара, пролетевшего по косой траектории.

В суде Гусев полностью признал вину и получил год условно.

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