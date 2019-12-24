Анестезиолог избежал тюрьмы за смерть балетмейстера Мариинки в стоматологическом кресле

Сергей Вихарев умер из-за слишком большой дозы средства для наркоза.

Приморский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело Андрея Гольтякова, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности, сообщила 7 февраля объединенная пресс-служба судов города. Летом 2017 года в его стоматологическом кресле умер балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.

На момент происшествия Гольтяков работал анестезиологом-реаниматологом выездной бригады медицинского центра и 2 июня 2017 года принимал Вихарева в стоматологическом кабинете в ООО "Клиника доктора Лившиц", куда балетмейстер пришел на прием. С клиникой Вихарев заключил договор о предоставлении платных услуг.

Гольтяков захотел получить 18% от всей суммы за оказанные им платные услуги и заведомо знал, что в стоматологическом кабинете нет некоторого необходимого оборудования анестезиолога и медикаментов для сердечно-легочной реанимации, отсутствие которых в некоторых случаях может привести к смерти пациента. Врач не обследовал пациента перед наркозом и ввел слишком большую для Вихарева дозу препарата "Пропофол". Гольтяков продолжал вводить вещество, пока не заметил, что у пациента изменился цвет кожи и не бьется сердце. Только после этого врач приступил к реанимационным мероприятиям, но Вихарева это не спасло.

Гольтяков ходатайствовал о прекращении производства по делу, ссылаясь на истекшие сроки давности. Потерпевшая также не возражала против удовлетворения ходатайства. Иск потерпевший оставили без рассмотрения.

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