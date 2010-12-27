Суд отказал в заочном аресте застройщиков, обманувших дольщиков "Тридевяткино царства"

Оба бизнесмена покинули страну и находятся в международном розыске.

Всеволожский городской суд Ленобласти отказал в заочном аресте главы группы компаний "Унисто Петросталь" Владимира Оксмана и бывшего гендиректора ГК Арсения Васильева. Бизнесмены обвиняются в хищении 2,8 млрд рублей у дольщиков ЖК "Тридевяткино царство". Об этом пишет "Коммерсант".

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в феврале 2019 года. По данным следствия, с декабря 2014 по апрель 2018 года Владимир Оксман, находясь в сговоре со своим зятем Арсением Васильевым и неустановленными лицами, разработал преступный план по обману более 1,2 тысяч дольщиков. Бизнесмены заключили договоры на сумму более 2,8 млрд рублей, однако обязательств по строительству ЖК "Тридевяткино царство" не выполнили. Из 11 многоэтажек были построены только восемь. Деньги с трех несуществующих корпусов были похищены.

Владимир Оксман и Арсений Васильев покинули страну и с 12 ноября находятся в международном розыске, их имущество частично арестовано. По неофициальным данным, Васильев находится в Финляндии. Оксман с августа остается на территории Израиля, где проходит лечение. Его адвокат заявляет, что бизнесмен не может совершать перелеты из-за состояния здоровья. Известно, что у обоих обвиняемых имеется недвижимость в Испании и Чехии, а также гражданство Израиля.

Суд отказал в заочном аресте фигурантов дела, заявив, что следователи не смогли предоставить убедительных доказательств в том, что Оксман и Васильев на самом деле похитили деньги дольщиков и умышленно скрываются от правоохранителей. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV