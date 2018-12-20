Кировский суд отказал "Воину-В" в иске против градозащитников на 3,5 млн рублей

Инстанция встала на сторону жителей города.

В Кировском районном суде отказали в иске компании "Воин-В". Застройщик требовал от местных градозащитников материальной компенсации за простой спецтехники и потерю дольщика. В общей сложности петербуржцев просили вернуть около 3,5 миллионов рублей. Ответчиками по делу выступили четверо активистов. Они "провинились" тем, что оспаривали разрешительную документацию "Воина-В" на реновацию в парке "Александрино".

"Воин-В" объяснил в суде, что из-за действий активистов подрядчик "Небострой" отсудил у фирмы 900 тысяч рублей за простой техники. Еще около 2,6 миллионов рубле организация выплатила одному из дольщиков, отказавшемуся от их услуг. Он разорвал контракт из-за того что фирма не успела получить новое разрешение на строительство жилого объекта.

Напомним, что конфликт между сторонами длился с 2012 года. За это время градозащитникам Кировского района удалось выиграть 30 судебных разбирательств против компании.

Ранее Piter.tv писал о том, что Максима Резника обвиняют в опорочивании деловой репутации "Воина-В".

Фото: Piter.tv