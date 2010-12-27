Максима Резника обвиняют в опорочивании деловой репутации "Воина-В"

Директора строительной фирмы успокоит миллион рублей в качестве возмещения вреда.

Директор строительной компании "Воин-В" Олег Глущенко подал иск против петербургского депутата Максима резника. По мнению обвинителя, парламентарий опорочил репутацию предпринимателя. Истец просит опровергнуть информацию, разглашаемую ответчиком, а также компенсировать причиненный моральный ущерб. Душевное спокойствие бизнесмен оценил в один миллион рублей.

Дело рассмотрит Василеостровский районный суд. Сам фигурант расследования считает, что такими действиями его пытаются заставить отозвать иск, который он направил в отношении руководства Смольного.

Напомним, что на Невском Паша Кас создал новое граффити с пальмами и пляжем.

Фото: Piter.tv