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Максима Резника обвиняют в опорочивании деловой репутации "Воина-В"
Сегодня, 15:56
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lesjasap

Максима Резника обвиняют в опорочивании деловой репутации "Воина-В"

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Директора строительной фирмы успокоит миллион рублей в качестве возмещения вреда.

Директор строительной компании "Воин-В" Олег Глущенко подал иск против петербургского депутата Максима резника. По мнению обвинителя, парламентарий опорочил репутацию предпринимателя. Истец просит опровергнуть информацию, разглашаемую ответчиком, а также компенсировать причиненный моральный ущерб. Душевное спокойствие бизнесмен оценил в один миллион рублей.

Дело рассмотрит Василеостровский районный суд. Сам фигурант расследования считает, что такими действиями его пытаются заставить отозвать иск, который он направил в отношении руководства Смольного.

Напомним, что на Невском Паша Кас создал новое граффити с пальмами и пляжем.

Фото: Piter.tv

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Теги: василеостровский районный суд, воин-в, депутаты, максим резник, олег глущенко, подали в суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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