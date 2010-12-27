На Невском Паша Кас создал новое граффити с пальмами и пляжем

Петербуржец говорит о свободе личности от государства.

Петербургский художник Паша Кас разместил на стене дома по Невскому проспекту новое граффити. Автор хотел отправить жителей города через своеобразное окно на пляж и море.Именно это и увидит рядовой прохожий на первом этаже 113 здания в центре Северной столицы.

Над созданием этого проекта я задался вопросом свободы человека в государстве. Что мы считаем свободой? И что сейчас происходит со свободой? Не смотря на то, что нас пытаются ограничить в свободе, поставить границы и установить надзор - я пришёл к мысли, что на каждый запрет есть обходной путь. Мы всегда найдём лазейки и раздвинем решетки, чтобы быть свободными. прокомментировал творение автор в социальных сетях

Своему арт-объекту мастер дал название "Окно в другую реальность".

Напомним, что будущие архитекторы Петербурга предлагают создать в городе три новых моста.

Фото: Instagram/pashacas