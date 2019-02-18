Будущие архитекторы Петербурга предлагают создать в городе три новых моста

Новые переправы разместят в трех районах города.

Специалисты из петербургского архитектурно-строительного университета предлагают добавить количество мостов в Северной столице. По мнению студентов и сотрудников учреждения, сейчас городу на неве необходимы пешеходные переправы. У инициаторов проекта уже подготовлено три проекта, которые должны помочь с решением некоторых транспортных проблем районов. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Новые объекты должны появиться в Центральном, Красносельском и Красногвардейском районах Петербурга.

Мы отталкивались от того, что в Северной столице есть около 200 водоемов и примерно 800 мостов. Более двухсот из них пешеходные. Но дело в том, что 99% всех этих переправ выполняют одну-единственную функцию – помочь пересечь водную артерию и добраться из пункта A в пункт B. Мы же ищем новый потенциал для искусственных сооружений комментирует свое предложение автор

Магистрантка ВУЗа отмечает, что в мире уже давно смотрят на мосты не только как на объекты транспортной инфраструктуры, но и как достопримечательности, арт-конструкции и многофункциональные эстакады.



Девушка надеется создать одну из переправ через Фонтанку в створе переулка Бойцова, вторую через Дуденгофский канала, а третий мост может расположиться через реку Охта.

Фото: Piter.tv