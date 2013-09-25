Вместо этого он получил "запрет на определенные действия".

Суд отказал в аресте подозреваемого в обмане престарелой жительницы Петербурга. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. Из-за того, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства в Петербурга и может скрыться от следствия, следователь ходатайствовал о заключении под стражу.

Однако Приморский районный суд определил меру ограничения для злоумышленника в виде "запрета на определенные действия".

Ранее мы сообщали, что полиция Приморского района задержала по подозрению в мошенничестве 30-летнего торговца постельным бельем. Мужчина подозревается в том, что обманным путем заставил 84-летнюю пенсионерку заплатить 50 000 рублей за комплект постельного белья, стоимость которого несколько тысяч рублей.

Фото: Piter.tv